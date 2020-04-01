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Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı

Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı Geçsen sene 5 liradan satılan karnabahar bu yıl 1,5 liradan alıcı buluyor Samsun'da geç sene fiyatı 5 TL'ye kadar çıkan karnabahar bu yıl en fazla 1,5 liradan alıcı buluyor.

01.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:13
Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı
Geçsen sene 5 liradan satılan karnabahar bu yıl 1,5 liradan alıcı buluyor
SAMSUN - Samsun 'da geç sene fiyatı 5 TL'ye kadar çıkan karnabahar bu yıl en fazla 1,5 liradan alıcı buluyor.
Birçok tarım ürünün yetiştirildiği Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı. Geçsen sene fiyatı 5 liraya kadar çıkan ve üreticinin yüzünü güldüren karnabahar bu sene ise çiftçiyi üzdü. En fazla 1,5 liradan alıcı bulan karnabahar daha az fiyatlarla bile hale indirildi. Bafra Ovası'nda 10 bin dönüm alana karnabahar eken üreticiler, hasada ise devam ediyor.
"Geçen sene 5 lira olan karnabahar bu sene en fazla 1,5 TL"
Geçen sene çiftçinin karnabahardan iyi para kazandığının altını çizen çiftçi Mehmet Bilgiç, "Karnabahar hasadı başladı. Bafra Ovası'nda yaklaşık 10-15 bin dönüm karnabahar ekimi oldu. Geçen yıl ile bu yılı değerlendirirsek, bu yıl üreticiler karnabahardan büyük zarar etti. Karnabaharın fiyatı bir gün 30 kuruş oluyor bir gün 1 TL oluyor. Satış fiyatlarında bir türlü istikrarı yakalayamadık. İklimin sıcak geçmesi de fiyatların düşmesine neden oldu. Yeterince kış yaşanmayınca ürünler erken geldi. Karnabahar geçen sene çok güzel para etmişti. Geçen sene bu zamanda karnabaharı 5 TL'ye kadar satmıştık. Bu yıl ise şu anda 30 kuruş ile 1,5 lira arasında değişiyor. Üretici bu yıl mağdur oldu ve karnabahardan para kazanamadı. Bafralı çiftçiler bu yıl kış sebzelerinden para kazanamadı. Pırasa, lahana ve karnabahar geçen sene para kazandırmıştı, bu yıl ise neredeyse hepsi tarlada kaldı" dedi.
Karnabahar üreten diğer üreticiler de bu sene zarar ettiklerini ve en azından maliyeti kurtarmak için hasada geldiklerini söylediler.
Karnabaharın faydaları
Karnabahar içinde fosfat, potasyum ve indol-3 adlı maddeler bulundurur. Bu maddeler nedeni ile meme, mide ve kalınbağırsak kanserine karşı koruyuculuğu vardır. Demir minerali açısından ayrıca zengin olduğu için kansızlığa bağlı olan halsizlik ve yorgunluk gibi semptomların daha az hissedilmesini sağlar. Bu bağlamda yeme isteğini azaltır. İçindeki yüksek potasyum ve sülfürlü maddeler tansiyonun dengelenmesini sağlar. Fazla kilolu hastalarda görülen yüksek tansiyon ataklarının daha az olmasını sağlar. Kalp-damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Kişinin daha hareketli olabilmesinin yolunu açar. Yüksek kalsiyum içeriği nedeni ile metabolizma hızını hafif yükseltir. Bununla birlikte kemik ve diş sağlığı üzerine etkilidir. Anti-oksidan gücü yüksek olduğu için hücrelerin temizlenmesine katkısı olur. Bağışıklık sistemini iyileştirir. Bafra Ovası’nda karnabahar hasadı başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bafra Ovası, Samsun, Ekonomi

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Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı
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