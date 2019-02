Bafra Tarımı Masaya Yatırıldı

Kaynak: İHA

Samsun Bafra Ziraat Odası tarafından tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliğin arttırılması için bir toplantı düzenlendi.Bafra Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda ovada ve kırsal kesimde üretimin arttırılması ve katma değer kazandırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu."Akdeniz'deki afetlerden dolayı bu sene mahsul para etti"Toplantıda konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Bafra Ovası 745 bin dekar üzerine kurulmuş bir ova. 300 bin dekar alnın sulanır bir ovaya sahibiz. Bereketli ve değerli bir toprak yapısına sahip topraklarda tarım yapıyoruz. Altınkaya Barajı'yla birlikte ovaya su verildi. 1975 yılında yapılan şartlara göre yapılan proje o sulama kanalları bugün için maalesef yetersiz kalmaktadır. O zamanki rakamlar yaklaşık 100 bin dekar üzerine yapılmış bir proje. 2018 yılında ovada 130 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor. 65-70 bin dekar alanda kışlık sebze üretiyoruz. Türkiye'nin her tarafına kışlık ve yazlık sebze gönderiyoruz. 2017 yılında kışlık sebze para etmedi ve satılmadı. Bunun nedeni Bafra'nın nüfusu 140 bin. Kışlık sebze 65-70 bin dekar ekilen ovada resmi rakamlara göre ekili kayıtlı alan 3 bin dekar gözüküyor. İşte bu Bafra tarımının geride kalması kayıt dışı tarımlar. Tarım yapan tüm çiftçilerin ne mahsul ektiyse ıspanak, karalahana, pırasa, kelem kayıtlı olarak ekilirse yurt dışına da gönderme imkanımız var. Kayıt dışı yapılan ürünler Bafra'da tarımın tamamen yok olması demektir. Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelen afetlerden dolayı bu sene mahsul para etti. Geçen sene kelem tarlada kaldı. Bu sene fazla ekilmedi. Ekim alanlarımızı çoğalmamız lazım. Ektiğimiz ürün para etmedi diye bir yıl sonra başka bir ürünü ekmeyelim. Çarpık tarımdan uzak durmamız lazım. Çarpık tarımla bir sene para kazanırsın diğer sene kazanamazsın. Bir de ürettiğimiz ürünlerde, çeltikte markalaşmamız lazım. Kırsalda 5 bin aile tütünle uğraşıyor ama ne yazık ki tütün tarım ürünü olarak kabul edilmiyor" dedi."İhtiyaca göre ekim yapılmalı"Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarını atlatan Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Öztürk, "İhtiyaca göre ekim yapılması gerekiyor. Sözleşmeli tarımın gelişmesi lazım. Çiftçi neyi ekeceğini neyi satacağını bilmesi gerekiyor. Bunun içinde birilerinden bir şeyler beklemek gerekmiyor. Bu konuda hocalarımız var, birliklerimiz var. Bir araya gelerek işleri düzeleceğine inanıyorum. Enginar Bafra'da paketlendi, marketlere ve yurt dışı satışlar var. Bunların diğer ürünlerde de yaygınlaşması lazım" diye konuştu.Sera OSBTicaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, "Sera OSB ile 2019 yılı yatırım ödeneği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bafra Tarıma Dayalı İktisadi Sanayi Bölgesine de 1 milyon 700 lira ödenek ayrıldı. Kamulaştırma işlerimiz devam ediyor, Mart ayı sonu itibarıyla bitirilmesi tahmin ediliyor. Yaz ayı gibi ihaleye çıkar, Eylül ayı gibi de başlayacağımızı düşünüyorum. 2019 yılında Sera OSB'ye start vermiş olacağız" şeklinde konuştu."Modern hali Bafra'ya kazandıracağız"Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Bafra Ovası Türkiye'nin sayılı ovalarından birisi. Katma değeri çok yüksek burada üretilen ürünler Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Bafra'nın çok ciddi bir geliri var. Bunu daha nasıl arttırabiliriz, üzerine katma değer nasıl koyabiliriz bunu düşünmemiz lazım. Bir kere paketlemeyi bilmemiz lazım. Markalaşmayı bilmemiz lazım. Markalaşma ile ilgili çeltik komisyonunda somut bir adım attık. Çeltikte bir marka oluşturacağız. Bunun diğer ürünlerde de mutlaka olması lazım. Pakete giren ürün mutlaka katma değer üretir. Bizim kaymakamlık ve ticaret odasıyla birlikte sera çalışmalarımız var. Özel bir firma burada yapacağı modern sera çalışmaları bizim ufkumuzu ve önünüzü açacaktır. Oradaki çalışmaları gören vatandaşlarımız teknik bir destek alarak bunun örneklerini yapacaktır. Bu bir model oluşturacaktır. Diğer taraftan hal ile çalışmalarımızda sürüyor. Yeni halin yeri tespit edildi. Projesi de hazır. Önümüzdeki dönemde bu modern hali Bafra'ya kazandıracağız" ifadelerini kullandı."İşi pratiğe dökmemiz lazım"Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur da şunları söyledi:"Bafra'da olmakla tarımla bir arada olmamak mümkün değil. Her tarafta konuşulan konuları burada da dile getiriyoruz. Bu konuşulan konuların sadece havada asılı kalması beni rahatsız ediyor. Burada konuştuğumuz konuların somut adımları varsa atalım yoksa gündemden düşürelim. İşi biraz pratiğe dökmemiz lazım. Tabii konuşacağız ama bir noktada da icraata geçmemiz lazım. İlerlememiz lazım yerimizde saymayla olmuyor. Bunların hepsinin konuşularak olgunlaştırarak hayata geçirilmesi lazım şeyler."Toplantıya daire amirleri, Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN