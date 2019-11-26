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Bafra ve Alaçam'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda Alaçam'da evinde yetiştirdiği kenevir bitkisinden elde ettiği esrar maddesini Bafra'daki iş yerinde sattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:37Bafra ve Alaçam'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 'da evinde yetiştirdiği kenevir bitkisinden elde ettiği esrar maddesini 'daki iş yerinde sattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada Samsun İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanı olan Alaçam ilçesi Habilli Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde yetiştirdiği kenevir bitkilerinden elde ettiği esrar maddesini Bafra ilçesinde bulunan bir adreste stokladığı, yine Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve kendisine ait olan iş yerinde sattığı ve satışına devam ettiği, ayrıca uyuşturucu maddeyi iş yerinde arkadaşları ile birlikte kullandığı yönünde alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda operasyon düzenledi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden narkotik dedektör köpekleri ile yapılan arama faaliyeti sonucunda; iş yerinde 50 gr kubar esrar, ikametgah adresinde 350 gr kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet kenevir yetiştirmede kullanılan mini poşet saksı, 115 adet boş vaziyette mini poşet saksı ile 4 gr kenevir tohumu ve Alaçam İlçesi Habilli Mahallesi'nde ailesinin ikamet ettiği bahçesinde ise 1 kök dikili vaziyette kenevir bitkisi Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli O.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlandığı belirtildi. - SAMSUN

Alaçam, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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