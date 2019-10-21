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Bafra'ya şehit ateşi düştü

- Bafra'ya şehit ateşi düştüSAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci(23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

21.10.2019 10:30
- Bafra'ya şehit ateşi düştü
SAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci(23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir üs bölgesinde 11 Ekim tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede bu sabaha karşı şehit oldu.
Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan 3. Sokak'taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan acılı aileye başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden dedesi İbrahim Şener gözyaşlarına hakim olamadı.
Haberi duyan yakınları ve arkadaşları Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eve akın eti. Şehit Mutlu Can Meşeci'nin evine Türk bayrağı asıldı.
Bafra'ya şehit ateşi düştü

Bafra, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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