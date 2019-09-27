Bağ, bahçe, tarla ihalesinden 91 bin TL

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait bağ, bahçe ve tarla vasfındaki 99 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile kiraya verildi. 5 yıl süreyle kiraya verilen taşınmazlardan toplam 91 bin lira gelir elde edildi.
Meclis Salonu'nda çok sayıda iştirakçinin katılımıyla gerçekleşen ihalede Akçakaya
, Alaybeyli, Ardıç, Çömlekçi
, Endürlük, Cebir, Çatakdere, Koçcağız, Sosun, Sakaltutan, Süleymanlı, Yazyurdu, Yamaçlı, Mengücek ve Örencik
'te bulunan toplam 107 parça taşınmazdan 99'u kiraya verildi.
Açık artırma usulü gerçekleşen ihale sonucunda toplam 91 bin 425 lira gelir elde edildi. - KAYSERİ