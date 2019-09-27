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Bağ, bahçe, tarla ihalesinden 91 bin TL

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait bağ, bahçe ve tarla vasfındaki 99 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile kiraya verildi.

27.09.2019 09:58Bağ, bahçe, tarla ihalesinden 91 bin TL
Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait bağ, bahçe ve tarla vasfındaki 99 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile kiraya verildi. 5 yıl süreyle kiraya verilen taşınmazlardan toplam 91 bin lira gelir elde edildi.

Meclis Salonu'nda çok sayıda iştirakçinin katılımıyla gerçekleşen ihalede Akçakaya, Alaybeyli, Ardıç, Çömlekçi, Endürlük, Cebir, Çatakdere, Koçcağız, Sosun, Sakaltutan, Süleymanlı, Yazyurdu, Yamaçlı, Mengücek ve Örencik'te bulunan toplam 107 parça taşınmazdan 99'u kiraya verildi.

Açık artırma usulü gerçekleşen ihale sonucunda toplam 91 bin 425 lira gelir elde edildi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Çömlekçi, Akçakaya, Örencik, Güncel

Kaynak: İHA

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