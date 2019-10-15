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Bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

15.10.2019 10:31Bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı
Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi ve çevresinde bulunan bağ evlerinde meydana hırsızlık olaylarının ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İncelemeyi genişleten jandarma ekipleri merkeze bağlı Abdalata köyü yakınlarında H.K. ve C.Ö. isimli şahısları takibe aldı. Takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahısların ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda farklı evlerden çalındığı tespit edilen çok miktarda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin arasında sazdan nargileye kadar bir çok ev eşyasının olduğu görüldü.

Jandarmadaki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen H.K. ve C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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