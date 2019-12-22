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Bağ evinde çıkan yangında bir kişi öldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bir bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü.

22.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:17 Bağ evinde çıkan yangında bir kişi öldü
'in ilçesine bağlı köyünde bulunan bir bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü.

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyü yakınlarında bir bağ evinde meydana geldi. 34 yaşındaki Bekir B.'nin içerisinde bulunduğu bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında Bekir B. yanarak can verdi. Olayı görenlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Bekir B.'nin cansız bedeni olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ayvalı, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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