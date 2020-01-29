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Bağ evinden zeytin tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde ahşap evde çıkan ve zeytin tarlasına sıçrayan yangın, ekipler ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

29.01.2020 23:39 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:40
'nın ilçesinde ahşap evde çıkan ve zeytin tarlasına sıçrayan yangın, ekipler ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkisinde Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçradı.
İhbar üzerine gelen itfaiye araçları, bölgenin engebeli olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.
Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve çiftçiler, ilaç tankerlerine doldurdukları sularla alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
Daha sonra olay yerine sevk edilen İznik Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin de müdahalesiyle yangın birkaç saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.
Bağ evi ve 10 zeytin ağacı kullanılamaz hale geldi.
Bağ evinden zeytin tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: AA


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