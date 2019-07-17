17.07.2019 11:40
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Bağ evine kumar baskını polis kamerasında

Niğde'de polisin baskın yaptığı bir bağ evinde 36 kişi kumar oynarken kameralara yakalandı.

Niğde'de polisin baskın yaptığı bir bağ evinde 36 kişi kumar oynarken kameralara yakalandı. Fertek Mahallesi Organize sanayi bölgesi mevki'indeki bir bağ evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri bağ evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 36 kişi tespit edildi. Polis bağ evine baskın yaptığı sırada bağ evinin tam bir kumarhaneye çevrildiği görüntüler arasında yer aldı. Ayrıca birçok boş senet ele geçirildi. Bağ evinin sahibine kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak, çevre kirliliğine neden olmak ve 4207 Sayılı Kanuna muhalefet etmekten, kumar oynarken yakalanan 36 kişiye ise kabahatler kanunu gereğince para cezası yazıldı. Şahıslar işlemlerden sonra serbest bırakıldı.
(İHA) Bağ evine kumar baskını polis kamerasında
Kaynak: İHA
Fertek, Niğde, Güncel

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