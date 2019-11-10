Haberler » 3. Sayfa » Bağ evine uyuşturucu baskını: 11 gözaltı - Haber

Bağ evine uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Kayseri'de bir bağ evinde uyuşturucu paylaşımı yapılacağı bilgisini alan polis ekiplerinin yaptığı baskında 11 kişi gözaltına alındı.

10.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:37Bağ evine uyuşturucu baskını: 11 gözaltı
'de bir bağ evinde uyuşturucu paylaşımı yapılacağı bilgisini alan polis ekiplerinin yaptığı baskında 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan mahallesinde bulunan bir bağ evinde uyuşturucu paylaşımı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında, 4 parça halinde 117 gram kubar esrar, 4 parça halinde 22 gram metemfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyom folyo, 2 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet tabanca, 19 adet 7.65 tabanca fişeği, 3 adet 9mm tabanca fişeği ele geçirilirken 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer gözaltına alınan 11 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:02 Balıkesir'de güven operasyonunda 32 şahıs yakalandı
14:46 Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
14:42 Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı
14:46 Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti
14:40 Jandarma bir evde piyade tüfeği ele geçirdi: 1 gözaltı
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:14:32