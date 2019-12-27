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Bağ evini kaçak içki imalathanesi yaptı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri bağ evine kaçak içki operasyonu düzenledi.

27.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:03 Bağ evini kaçak içki imalathanesi yaptı
'in ilçesinde polis ekipleri bağ evine kaçak içki operasyonu düzenledi. Yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

ekipleri, Savaştepe ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan bağ evinde S.Ş. adlı şahsın kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Fatih Mahallesi Balıkesir-Soma çevre yolu üzerinde bulunan bağ evinde S. Ş. isimli şahsın kaçak alkol üretimi yaparak bazı mekanlara alkol satışı yaptığı bilgisi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bağevinde yapılan aramalarda; 1 adet alkol damıtmakta kullanılan kazan ve bağlı aparatlar, 5 adet ahşap fıçı, 1 karbondioksit tüpü, 1,5 lt pet şişesi üzerine damıtma aparatı kurulu düzenek, 12,5 lt etil alkol, 10 lt damacana şişe içerisinde mayalanmaya bırakılmış şarap, 10 lt cam damacana içerisinde mayalanmaya bırakılmış viski, 250 gr anason aroması, 250 gr ardıç yağı, 1 kg sülfürik asit, 200 ml malt aroması, 20 lt şarap, 79 adet şişe tıpası, S.Ş. adlı şahsın aracında pet şişelerde toplam 3.5 lt el yapımı rakı, 1 şişe içerisinde 1.5 lt viski, 7 lt el yapımı rakı, 1 kg sitrik asit, 250 ml yaş üzüm aroması, 500 gr FH 22 maya besini, 1 kg karbonat, 1 kg tekila aroması, 1 kutu rezene, 250 gr meyan kökü, 7 büyük boy çuval içerisinde 0.5 lt boş pet şişe ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Savaştepe, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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