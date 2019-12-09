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Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Karaman'da bir haftada köylerden 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

09.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:56
'da bir haftada köylerden 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Son bir haftada bağ evleri ve sulama kuyularından hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarma ekipleri özel çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından ekipler, köyü yakınlarındaki bağ evinde H.Y. (30), S.K. (36), R.K. (28) ve A.B'yi (27) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde Kılbasan, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Yeşildere ve Kızık köylerindeki birçok sulama kuyusu ve bağ evinden hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Jandarma, Kılbasan, Karaman, Güncel

Kaynak: AA


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