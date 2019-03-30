Bağ Evlerine Giren Hırsız Yakalandı

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta bağ evlerine giren hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yer alan bağ evinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bağ evinin kapı kilidi ve pencere camını kırık olduğunu gören ekipleri şüpheli Ali B.'yi evin içinde suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın 4 adet suç kaydının olduğu tespit edilirken, şüpheli Ali B. gözaltına alındı.Jandarmanın, hırsızlık olayıyla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ