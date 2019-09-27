Bağ-Kent Foça ilk maçında kazandı

Foça Belediyesi Bağ-Kent Foça Basketbol Takımı, Master Grubundaki ilk maçında, Manisa Ultras takımını 92-56'lık skorla yendi.

Bornova Özel Ege Lisesinde oynanan maçta, Bağ-Kent Foça tüm periyotları: 23-14, 25-14, 24-12 ve 20-16'lük skorlarla önde bitirdi.

Bağ-Kent Foça'nın antrenörü ve sporcusu Fahri Gören, 20 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle takımına en çok katkı sağlayan sporcu oldu.

Bağ-Kent Foça gelecek maçını, Çelsan Basketbol Takımı ile yapacak. 1 Ekim Salı günü, saat 19.45'teki maç Evka 3 Bornova Spor Salonu'nda oynanacak.