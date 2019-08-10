Haberler» genel» Haber

Bağ ve bahçelerinde yaptığı ilaçlamada çözüm bulamadı, doğal yöntemlerle kendi ilacını üretti

Bağ ve bahçelerinde yaptığı ilaçlamada çözüm bulamadı, doğal yöntemlerle kendi ilacını ürettiERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde çiftçilikle geçinen Ayten Genç, bağ ve bahçelerinde yaptığı ilaçlamalarda çözüm bulamayınca kendi ilaçlarını doğal yöntemlerle kendileri üretmeyi başardı.

10.08.2019 09:26
Bağ ve bahçelerinde yaptığı ilaçlamada çözüm bulamadı, doğal yöntemlerle kendi ilacını üretti
Bağ ve bahçelerinde yaptığı ilaçlamada çözüm bulamadı, doğal yöntemlerle kendi ilacını üretti
ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde çiftçilikle geçinen Ayten Genç, bağ ve bahçelerinde yaptığı ilaçlamalarda çözüm bulamayınca kendi ilaçlarını doğal yöntemlerle kendileri üretmeyi başardı.
Bulduğu doğal yöntemle, tüm bağ ve bahçelerinde bitkilerdeki hastalıkları önlemeyi başardı.
5 kiloluk su bidonlarına koyduğu bir avuç sarımsak, bir avuç kırmızı pul biber ve ısırgan otunu, güneş altında üç hafta beklettikten sonra 2 litre sirke ekleyerek elde edilen karışımı bağlarında 3 yıldır kullanan Genç, ürünlerin hasadında yüzde yüz başarı elde ettiğini fark etti.
Ayrıca her yıl aynı uygulamayı tekrarlayan Genç, organik üretim yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu ürünlerin diğer ürünlerle aynı kalitede değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Tüm sebze ve meyvelerde aynı uygulamayı yıllardır kullanan Genç, hastalıklı yaprakların, iki haftada iyileştiğini ve tırtırlı ağaçların bir hafta içinde tertemiz olduğunu fark edince, aynı uygulamayı her yıl yapmaya başladı.
Genç, bağlarına ve bahçelerine çok hızlı çözüme ulaştığını dile getirerek, "Maliyeti diğer ürünlere göre fazla olsa da, sağlıklı ürün yetiştirmenin ve o ürünü tüketmenin verdiği güvenle, bulunduğum çevrede ses getiriyor. Organik ürün yetiştirmek isteyen çiftçilere örnek oluyor" dedi.
Bağ ve bahçelerinde yaptığı ilaçlamada çözüm bulamadı, doğal yöntemlerle kendi ilacını üretti

Erzincan, Çağlayan, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
10:20   Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi
10:16   ADEM Beytüşşebap'ta kadınlar için ekmek kapısı oldu
10:13   Satıcılar kurban satışından memnun
10:10   Bayram öncesi paralarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıktılar
10:00   Bolu'da, tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
09:54   Engellilere genel anestezi altında diş tedavisi hizmeti
09:49   Engelli vatandaş, bayram öncesi akülü araba sevinci yaşadı