04.07.2019 15:39
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Bagaj kapağı çarparak çaya düşen genç son yolculuğuna uğurlandı

Bagaj kapağı çarparak çaya düşen genç son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cansız bedeni 19 gün sonra bulunan genç defnedildi.

Tunceli'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cansız bedeni 19 gün sonra bulunan genç defnedildi.

15 Haziran günü Tunceli-Ovacık karayolu Yoncalı köyü mevkiinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarptığı 28 yaşındaki Engin Eroğlu, Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu. Valilik koordinesinde JAK, AFAD, emniyet, itfaiye, Elazığ, Bingöl, Mersin, Rize, Kayseri, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Aydın ile birçok ilden gelen ekipler ve gönüllülerin günler süren arama çalışmaları sonucu Eroğlu'nun cansız bedeni dün düştüğü yerden 8 kilometre aşağıda Torunoba mevkiinde bulunmuştu. Malatya Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Eroğlu için Ovacık ilçesinde Munzur Baba Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Eroğlu'nun cenazesi ilçeye bağlı Yaylagünü köyünde toprağa verildi. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Munzur Çayı, Tunceli, Munzur, 3. Sayfa

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