Bagajdaki valizde 3 kilo eroin ele geçirildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:35



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:35

Bagajdaki valizde 3 kilo eroin ele geçirildiAKSARAY - Aksaray'da bir yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen polis, bagajdaki valiz içerisinde 3 kilo 108 gram eroin maddesi ele geçirdi. Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bir yolcu otobüsüne gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatarak yolcu otobüsünün plakası ve uyuşturucu sevkıyatı yapan şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Ardından yolcu otobüsü için Adana yolunda pusuya yatan NSM ekipleri otobüsün gelmesi ile operasyon için düğmeye bastı. Durdurulan otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği ile arama yapan polis ekipleri, Şuayip Y. isimli şahsa ait valizin içine yapılmış gizli bölmede 3 kilo 108 gram eroin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli Şuayip Y. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.