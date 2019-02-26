26 Şubat 2019, 15:17
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Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı

Elazığ'da ekipler tarafından durdurulan taksinin bagajından kimliği, ikamet ve yol izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu şahıs çıktı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir taksinin bagajından Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Taksiciye 2 bin 830 TL, göçmene ise 700 TL para cezası kesildi.

SÜRÜCÜ, KAPAĞIN AÇILMADIĞINI SÖYLEDİ

Edinilen bilgiye göre,Elazığ- Tunceli yolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Meşeli Jandarma Karakolu önünde yol kontrolü yapan ekipler, bir ticari taksiyi durdurdu. Araç sürücüsü, Jandarma ekiplerinin kontrol etmek istediği taksinin bagaj kapağının açılmadığını söyledi.

BAGAJDAN GÖÇMEN ÇIKTI

Durumdan şüphelenen ekipler, bagaj kapağını sürücüden aldığı anahtarla açtı. Bagajdan kimliği, ikamet ve yol izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu şahıs çıktı. Bunun üzerine ekipler göçmen şahsı gözaltına alarak 700 TL para cezası kesip sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim etti.

Öte yandan taksi sürücüsüne ise 2 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.

Afganistan, Jandarma, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN 18: ben sultançiftligindeki evimin bodrumunda afgan besliyorum , kişi başı 300 tl den 15 kişi getirisi güzel eskiden dükkanıma 2 bin tl vermezlerken şimdi elkerim lokantası açtılar dukkanımda 3500 tl alıyom
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DÜRBÜNLÜ: abd rus çin ve avrupa birligi desteğiyle,,ortadoguyu yangını yerine çevirdiler,,mağdur insanlarıda türkiyenin üzerine yıktılar,,işin ilginç yanı ise,,,bizi yönetenler incirlik üssünü bu zalimlere açık tutmaları,,türk hava sahasını kapatmamalarıdır..
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JÜL SEZAR: taksı kesın akasya duragından osman agaya aıttır. bolum basına 1 mafya 1 gasp 1 alfatma dusuyordu
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MİSAFİR: iranda bizdeki suriyeliler gibi 3,5 milyon afganlı var.. Allah yardımcıları olsun... İran devlet politikası gereği bu 3,5 milyon afganlıyı Türkiye sokarak eritmeye çalışıyor.. Sanki Türkiyede 365 gün 24 saat sürekli akar bir çeşme var... İrandan normal beklenen bir tavır... Gelenlere soruyorlar neden geldiklerini bile bilmiyorlar...
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