Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bagajdan çuval çuval esrar çıktı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapan polis ekipleri, durdukları otomobilin bagajında çuval çuval esrar ele geçirdi.

18.09.2019 14:09Bagajdan çuval çuval esrar çıktı
Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapan polis ekipleri, durdukları otomobilin bagajında çuval çuval esrar ele geçirdi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan N.B. isimli şahsı tespit etti. Şahsı yakalamak için düğmeye basan ekipler, N.B'yi gözaltına aldı. N.B.'nin aracını narkotik köpeğiyle arayan ekipler, otomobilin bagajında domates ve biberlerin arasına gizlenmiş çuval çuval esrar buldu. Şahsın evinde de arama yapan ekipler toplam 18 kilogram esrar ele geçirdi. Sorguya alınan N.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:50 Amca oğlunu fidye için kaçırdı, ailesinden 1 milyon TL istedi
15:50 Tuzla'daki fabrikada patlama anı kameralara yansıdı.
15:48 Gaziosmanpaşa'daki motorlu saldırganlar adliyeye sevk edildi
15:47 HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı çığ gibi artmaya devam ediyor
15:46 Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
15:46 Elazığ'daki tefeci operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
15:46 ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz davasında ara karar verildi