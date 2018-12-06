Bağbaşı Yaylası'nda Kar Keyfi

Denizli
'deki Bağbaşı
Yaylası'na çıkan vatandaşlar karın tadını çıkardı.
Kentte dünden bu yana etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Şehrin kuş bakışı izlenebildiği bin 500 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası da beyaza büründü.
Yaylaya teleferikle ulaşanlar doğal güzelliklerin hakim olduğu bölgede karın keyfini çıkardı, bol bol fotoğraf çektirdi. Kar
üzerinde yürüyenler doğayla iç içe bir gün geçirdi.
Fotoğraf sanatçısı Emrah
Boytekin, yaylaya kar yağdığı haberini alır almaz ekipmanlarını toparlayarak yola çıktığını söyleyerek, "Burada manzara harika. Aşağıda yağmur burada kar var. İnanılmaz fotoğraflar çıkıyor. Herkesi buraya bekliyorum." dedi
Selami Akdağ
da yılın ilk kar keyfini yaylada yaşadığı için kendisinin çok mutlu olduğunu söyledi. İzmir
'den gelen Ayşen Dağ da akrabalarını ziyaret için geldiği kentte kar sürpriziyle karşılaştığını ve yaylada keyifli anlar yaşadığını dile getirdi.
Denizli- Muğla
kara yolu Cankurtaran
mevkisi de beyaza büründü. Trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücüleri uyarılarda bulundu.
Öte yandan Tavas
, Beyağaç
ve Çameli
gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının etkisini göstermeye başladığı öğrenildi.
Denizli,Kar,Bağbaşı
06 Aralık 2018 Perşembe 14:22