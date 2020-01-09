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Bağbaşı yaylası'nda kartpostallık kış manzaraları

Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık kış manzaralarıDENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı etkili oldu.

09.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:00
Yaylası'nda kartpostallık kış manzaraları
DENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 1500 metre yükseklikteki tesisi olan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.
Büyükşehir Belediyesi'nin, Pamukkale ilçesinde 2015 yılında hizmete sunduğu 1500 metre yükseklikteki Teleferik ve Bağbaşı Yaylası kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylaya giden ziyaretçiler, karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Muhteşem kar manzarası ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu yaylada kartopu oynayıp sevdikleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar şehrin stresinden uzaklaşarak farklı bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığına dikkat çekerek, "Özellikle kent merkezinde karla buluşmak isteyenlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Denizli merkezde kar yokken yaylada ziyaretçilerimiz karın keyfini çıkarıyor. Tesisimiz, kış mevsiminin eşsiz manzarası, yağan kar ve temiz havasıyla büyük rağbet görüyor" dedi.
Bağbaşı yaylası'nda kartpostallık kış manzaraları

Denizli, Bağbaşı, Güncel

Kaynak: DHA


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