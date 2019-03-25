Bağcılar'a Dürüst Başkan Dürüst Yönetim

İstanbul'un hızla gelişen ilçelerinden olan Bağcılar'da seçim yarışı tüm hızıyla sürüyor. Bu yarışın içerisinde mücadele veren Saadet Partisi Bağcılar Belediye Başkan Adayı Şakir Şahin projelerini İşte İşimiz ekibine tek tek anlattı.

Saadet Partisi Bağcılar Belediye Başkan Adayı Şajkir Şahin, "1969 yılında Bayburt'ta dünyaya geldim. 1984 yılından beri İstanbul'da, 1985 yılında beri de Bağcılar'da yaşıyorum. Yıllardır Milli Görüş içerisinde siyasetin içerisinde olan ve 5 çocuk babası Bağcılar halkından biriyim. Bağcılar'da en önemsediğimiz projemiz kentsel dönüşüm projemiz. Yapılanın aksine ada bazında yapacağımız projeyle; üreteceğimiz yeşil alanlarla kaplı, hak sahiplerinin hakkını kaybetmediği ve üzerine bir bedel ödemediği, huzur ve güvenle yaşamını sürdürebileceği, alt yapı sorunu olmayan, sokakları genişlemiş trafik sorunu ortadan kalkmış bir kent hayali kuruyoruz. Gençlik meclisi ve kadın meclisi projelerimiz var. Bunlar bizim çok önemli ve değerli. Gençlik meclisi projemizle üniversite mezunu gençlerimiz için teknopark projemiz var. Üniversite mezunu gençlerimizi burada istihdam ederek yazılım-donanım-program noktasında hem kendisine hem vatanına faydalı bir genç haline getireceğiz. Uyuşturucu kullanan gençlerimizin tamamını tedavi edecek tedavi merkezleri oluşturup tedaviden sonra meslek eğilimlerine göre istihdam edecek alanlarla bu kardeşlerimizi topluma kazanacağız. Spor merkezlerimizle gençlerimizi eğiterek profesyonel kulüplere yönlendireceğiz. Bir Belediye Başkan Yardımcısı hanım kardeşlerimizden olacak. Her mahallemizde kadınlarımızın çocuklarını bırakabileceği Neşe Evleri kuracağız. Kadınlarımız çocuklarını buraya bırakarak kendilerine sosyal alanda yaşama fırsatı bulacaklar." dedi.

"TÜM SORUNLARI ÇÖZECEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

SP Bağcılar Adayı Şakir Şahin, "Bir kültür meydanı oluşturmaya çalışıyoruz. 81 ilden ve uluslararası derneklerin olduğu bir merkez kurmayı hedefliyoruz. Bu noktada 91 tane konak yapıp derneklerimize tahsis edeceğiz. Burada derneklerimiz toplantılarını yapabilecek. Bunun dışında sosyal faaliyetlerini yapabilecek ve yöresel ürünlerini tanıtıp pazarlayabilecek. Böylelikle kültürler arası kaynaşma ve dayanışma olayını ortaya koyacağız. Bağcılar'ın sokaklarını yeniden düzenleyerek çıkmaz sokakları trafiğe açarak kaldırımları yeniden düzenleyerek yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yeni baştan oluşturup esnaflarımızın diğer yaşadığı sorunların tamamını çözecek projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİF TEK ADAY BİZİZ"

Şakir Şahin, "Bağcılar'da alternatif olarak kazanabilecek tek aday biziz. Şu anda hangi görüş olursa olsun Bağcılar halkının ittifak ettiği, tercih ettiği bir aday olarak ön plana çıkıyoruz. Biz Milli Görüş'çüyüz ve halkımız belediye işinin bizim işimizi olduğunu gayet iyi biliyor. Bizim bir ittifakımız yok. Kesinlikle tek başına yarıştayız. Türkiye'de 1389 noktada hiç bir parti ile ittifak yapmadan seçime giren tek partiyiz." diye konuştu.

"EMANETE İHANET ETMEYECEĞİZ"

Şahin, "Biz kendimiz Bağcılar'a hizmet etmeye adadık. Bu emanete sahip çıkmaya söz verdik. Bu emanete asla ve asla ihanet etmeyeceğiz. Bağcılar'da halktan aldığımızı ama halkı da yönetime dahil ederek, halkı merkez alarak halk birlikte ve Hak'ça, ibadet aşkıyla çalışarak hizmet edeceğiz. Kaynaşma-kucaklaşmaya ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Saadet Partisi bu dönemde bunu yapabilecek yeğane adrestir. 31 Mart seçimleri bunun için bir fırsattır. Ümit ediyorum ki seçmenlerimiz bu kaynaşmayı sağlayacaktır." sözlerine yer verdi.