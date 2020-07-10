Bağcılar'a yeni bir cami daha

Bağcılar'da yaklaşık 3 yıl önce temeli atılan Hasan Hüseyin Kozan Camii, bugün kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Camide aynı anda 841 kişi namaz kılabilecek.

Bağcılar İnönü Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde iş adamı Hasan Hüseyin Kozan'ın adını taşıyan caminin temeli 2017 Eylül ayında atılmıştı. 3 yıla yakın süren çalışmaların ardından inşaatı tamamlanan Hasan Hüseyin Kozan Camii, Cuma namazıyla ibadete açıldı. Küçük ama şirin bir yapısı bulunan camide kılınan namaza Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve iş adamı Hasan Hüseyin Kozan da iştirak etti.

Virüs nedeniyle gecikme oldu

Namaz çıkışında Çağırıcı ve beraberindekiler caminin içini ve avlusunu gezdi. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Çağırıcı, "Burada böyle bir camiye ihtiyaç vardı. İlçemize hayırlı olsun" dedi. İş adamı Kozan ise "Belediyemiz sayesinde bir eksiğimizi tamamlamış olduk. Korona virüs nedeniyle birkaç aylık gecikme oldu. Yoksa daha önce açacaktık" diye konuştu.

Cami, toplam 590 metrekarelik namazgah alanına sahip olup aynı anda 841 kişi namaz kılabilecek. - İSTANBUL