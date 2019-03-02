Bağcılar Belediyesi, Bağımlılara Hayatlarını Tekrar Kazandırıyor

– BAĞCILAR Belediyesi bünyesinde kurulan 'Yeni Bir Ben' takımı ile uyuşturucu bağımlılarına hayatlarını tekrar kazandırıyor.
Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 1 Ekim 2015 yılında Bağcılar Belediyesi
tarafından hizmete sunulan YBB (Yeni Bir Ben Mücadele Koordinasyon Merkezi) bağımlıları bu bataktan kurtarmak için çalışıyor. Üç psikolog ve bir sekreterden oluşan YBB takımı, bağımlı vatandaşlara psikolojik destek veriyor.
"8 YIL UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM"
Kurulduğu günden bu güne kadar 317 bağımlının elinden tutup hayata bağlayan YBB takımı, son olarak 28 yaşındaki D.Ü'nün hayatını değiştirdi. 2010 yılından beri bonzai kullandığını belirten D.Ü, uyuşturucu madde bulmak için her yola başvurduğunu söyledi. Ailesiyle arasının bozulup gençliğini yitirdiğini de ifade eden D.Ü, "2010 yılında kız arkadaşımdan ayrılınca bir boşluğa düştüm. Çevremde tutacağım bir dal yoktu o sırada uyuşturucuyla tanıştım. Bonzai kullanmaya başladım. Depo elemanı olarak çalışıyordum bütün maaşımı uyuşturucuya harcıyordum. Ailemle aram bozuldu. Sokaklarda yatmaya başladım. Bir süre sonra işten çıkarıldım. Madde satan kişiye müşteri götürüp karşılığında uyuşturucu temin ediyordum. Kimi hırsızlık yaparak kimi ahlaksız şeyler yaparak uyuşturucu parasını çıkarıyordu. 8 yıl boyunca bonzai kullandım. Uyuşturucu yüzünden gençliğimi kaybettim. Bağımlılara dışarıda herkes kötü gözle bakıyor. Aşağılayan da oluyor küfredip geçen de. Ama onların topluma kazandırılması gerekiyor" dedi.
"BANA ANNE-BABA ŞEFKATİ GÖSTERDİLER"
İnsanların kendisini bağımlı olduğu için dışladığını da belirten D.Ü, YBB'ye başvurarak hayatının değiştiğini söyledi. Uyuşturucu bağımlılığından tamamen YBB tarafından kurtulduğunu vurgulayan D.Ü, "Bir arkadaşımın önerisiyle Yeni Bir Ben'e başvurdum. Burada beni çok sıcak karşıladılar. İnsan olduğumu burada anladım. Benimle çok yakından ilgilendiler. Arkadaş gibi davrandılar, bir anne-baba şefkati gösterdiler. Beni hiç eleştirmediler ve dışlamadılar. Psikiyatri Polikliniği'nde yattım. ve sonunda çok şükür kurtuldum. Bir zamanlar danışan olarak gittiğim Yeni Bir Ben'e şimdi arkadaşları olarak gidiyorum. Fırsat buldukça çaylarını içmek için ziyaret ediyorum. Burası benim için ikinci yuvam oldu. Bağımlı arkadaşlarıma da burayı anlatıyor ve tavsiye ediyorum. İstiyorum ki onlar da benim gibi kurtulsunlar. Şimdi kendime yeni bir yol çizdim. Ayakkabı imalathanesinde çalışıyorum. Ailemle de aramı düzelttim. Bu süreçte onları çok yıpratmıştım ama artık birlikteyiz" ifadelerini kullandı.
"ONLARA ARKADAŞ OLARAK YAKLAŞIYORUZ"
Yeni Bir Ben'in toplumdan dışlanmış ve iteklenmiş insanlar için güvenli bir liman olduğunu aktaran Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu, "Buraya gelenlerle ilgili başlangıçta gözlem yapıyoruz. Sonra ön görüşme yapıp bilgilerini alıyoruz. Ne kullandığını sorguluyoruz. Önce bilgilerini alıyoruz, analiz ve değerlendirmesini yaptıktan sonra bir plan oluşturup tedaviye başlıyoruz. Psikiyatrik bir durum varsa AMATEM'e yönlendiriyoruz. Başvuranların yüzde 96'sı erkek yüzde 4'ü ise kadın. Kadınlar utandığı için çok başvurmuyorlar. Maddeye bağlı gelişmiş psikolojik rahatsızlıkları oluyor o yüzden agresif ve öfkeli olabiliyorlar. Onların durumuna göre yaklaşıyoruz. Zaten toplumdan dışlanmış ve iteklenmiş insanlar oldukları için bizi güvenli liman olarak görüyorlar onlara arkadaş gibi yaklaşıyoruz. Bir psikolog değil de arkadaş olduğumuzu göstermek için önlük bile giymiyoruz. Kurtardığımız çok kişiden teşekkür aldık. Arada bizim ziyaretimize geliyorlar. Telefonla arayan da oluyor, sosyal medyadan takip eden de. Böyle danışanların da olması bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - İstanbul
Bağcılar Belediyesi, Güncel
Kaynak: DHA