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Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı sporcusuna bronz madalya

Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı sporcusu Ahmet Avşar, Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

25.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:36Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı sporcusuna bronz madalya
Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı sporcusu Ahmet Avşar, Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası, Hidayet Türkoğlu Kompleksinde gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her zaman sporcuların yanında olduğunu işaret ederek, "1,5 sene önce ok atmaya başlayan değerli sporcularımızı kısa sürede elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu bir başlangıç ve devamı gelecek." ifadelerini kullandı.
Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası kapsamında gerçekleşen turnuvada okçu takımından Ahmet Avşar, iki gün süren müsabakalarda güçlü rakiplerine karşı ter dökerek, makaralı yay büyükler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı almaya hak kazandı.
Katkılarından dolayı Çağırıcı, takım antrenörü Murat Öz ve takım arkadaşlarına teşekkür eden ve spor hayatında ilk madalyasını kazanan Avşar, yeni hedefinin altın madalya olduğunu kaydetti.

Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

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