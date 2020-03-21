Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bağcılar Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Haberler

Bağcılar Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

21.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:24
Bağcılar Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Bu amaçla başta parklar olmak üzere ilçe genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere yiyecek bırakıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Özellikle kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı.
Bağcılar'da bulunan sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik su ve mama temin eden Bağcılar Belediyesi, koronavirüsün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle bu yöndeki çalışmalarına yoğunluk verdi.
Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımına başladı. Gün içinde belirlenen saatlerde park ile nostalji bahçelerinde mama ve su kapları görevlilerce temizlenerek dolduruldu.
Virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde görevliler kapları her gün birkaç defa doldurarak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.
Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihyacı olan sokak hayvanlarına da görevli veterinerler tarafından yardım eli uzatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, salgın nedeniyle sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmalarını artırdıklarını, mama dağıtımlarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ünlüler koronavirüse karşı uyardı - Haber Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı - Haber Sağlıkçılardan vatandaşlara destekleri için alkışlı teşekkür - Haber (Özel) Gönüllü Hijyen Timleri görevde - Haber Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Demirci, Soma ve Kırkağaç'tan destek - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading