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Bağcılar Belediyesi'nden hayat kurtaran stant

Hayat kurtaran organ bağışına dikkat çekmeyi, bağışçı sayısını artırmayı amaçlayan Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle belediye hizmet binasında stant kuruldu.

31.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:05 Bağcılar Belediyesi'nden hayat kurtaran stant

Personelin yoğun ilgi gösterdiği stantta sağlık görevlileri, organlarını bağışlamak isteyenlerin kayıtlarını yaptı.

Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, nakil bekleyen çok sayıda insana umut olması amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi hizmet binasında "Kalbinize bir kez sorun hayat vermek ister mi?" temasıyla stant kuruldu.

DİNEN BİR SAKINCASI VAR MI?

Sağlık görevlileri, standa uğrayan belediye çalışanlarına hem bilgi verdi hem de onların "Beyin ölümü nedir, tanısı nasıl konulur?", "Hangi organlarımı bağışlayabilirim?" ve "Dinen bir sakıncası var mı?" şeklinde yönelttiği soruları cevaplandırdı.

BİR ORGAN BİR CAN DEMEK

İki gün kurulu kalan ve yoğun ilgi gören stantta, gönüllü olarak organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar form doldurarak kayıtlarını yaptırdı. Ayrıca vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Hemşehrilerini organ bağışı yapmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bir organın bir can demek olduğu bilincinin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini belirtti.


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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