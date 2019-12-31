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Bağcılar Belediyesi'nden hayat kurtaran stant

Organ bağışına dikkat çekmeyi, bağışçı sayısını artırmayı amaçlayan Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle belediye hizmet binasında stant kuruldu.

31.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:13 Bağcılar Belediyesi'nden hayat kurtaran stant

Organ bağışına dikkat çekmeyi, bağışçı sayısını artırmayı amaçlayan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle belediye hizmet binasında stant kuruldu. Personelin yoğun ilgi gösterdiği stantta sağlık görevlileri, organlarını bağışlamak isteyenlerin kayıtlarını yaptı.

"KALBİNİZE BİR KEZ SORUN HAYAT VERMEK İSTER Mİ?"

Bağcılar Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, nakil bekleyen çok sayıda insana umut olması amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi hizmet binasında "Kalbinize bir kez sorun hayat vermek ister mi?" temasıyla stant kuruldu.

Sağlık görevlileri, standa uğrayan belediye çalışanlarına hem bilgi verdi hem de onların "Beyin ölümü nedir, tanısı nasıl konulur?", "Hangi organlarımı bağışlayabilirim?" ve "Dinen bir sakıncası var mı?" şeklinde yönelttiği soruları cevaplandırdı.

"BİR ORGAN BİR CAN DEMEK"

İki gün kurulu kalan ve yoğun ilgi gören stantta, gönüllü olarak organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar form doldurarak kayıtlarını yaptırdı. Ayrıca vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Hemşehrilerini organ bağışı yapmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bir organın bir can demek olduğu bilincinin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini belirtti.



Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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