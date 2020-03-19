Bağcılar Belediyesi'nden koronavirüse karşı yeni önlem

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından bina içindeki çay ocaklarında cam bardakları yerine tek kullanımlık karton bardağa geçildi. Geçici süre için alınan bu karar personel tarafından beğeniyle karşılandı.

Bütün dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Türkiye sınırları içinde görülmesine başlamasıyla her alanda önlemler alınmaya başladı. Ortak yaşam alanların ilaçlanmasından işyeri ve esnafın denetlenmesine kadar birçok konuda çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi, bina içinde de yeni uygulamaları hayata geçirdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında belediye personelinin ve belediyeye gelen vatandaşların sağlığı için bazı tedbirler alındı. Tüm katlara dezenfektan yerleştirilirken çay ocaklarında cam bardakların yerine tek kullanımlık karton bardak kullanımına geçildi. Artık personel ya kendisine ait özel kupa bardağını kullanacak ya da karton bardaktan çay içecek. Belediyeye işlem yapmak için gelen vatandaşlara ikram edilen çaylar da cam bardak yerine karton bardaklarda verilmeye başlandı.

"PERSONEL KARARDAN MEMNUN KALDI"

Koronavirüse karşı süreci yoğun çalışmalarla kontrol altında yürüttüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kurum içi ve dışı tedbirlerle virüse karşı ilçemizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu zorlu günlerde üzerimize düşen neyse yapmaya çalışıyoruz. Çay ocaklarında personelimizin kullandığı ve gelen vatandaşlarımızda da ikramda bulunduğumuz bardaklardan virüsün yayılabilme ihtimaline karşın böyle karton bardak kullanmayı uygun gördük" dedi.

Bugünden itibaren uygulamaya konulan cam bardak kararı personel ve vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: DHA