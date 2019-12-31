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Bağcılar Belediyesi personeli organ bağışı yaptı

Bağcılar Belediyesi çalışanları organ bağışı yaptı.

31.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:26 Bağcılar Belediyesi personeli organ bağışı yaptı
Belediyesi çalışanları organ bağışı yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organ bağışına dikkati çekmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle belediye hizmet binasında "Kalbinize bir kez sorun hayat vermek ister mi?" temasıyla stant kuruldu.
Sağlık görevlileri, standa uğrayan belediye çalışanlarına hem bilgi verdi hem de onların "Beyin ölümü nedir, tanısı nasıl konulur?", "Hangi organlarımı bağışlayabilirim?" ve "Dinen bir sakıncası var mı?" şeklindeki sorularını cevaplandırdı.
İki gün kurulu kalan ve yoğun ilgi gören stantta, gönüllü olarak organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar form doldurarak kayıtlarını yaptırdı. Ayrıca vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Hemşehrilerini organ bağışı yapmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bir organın bir can demek olduğu bilincinin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

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