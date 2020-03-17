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Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı 20 madalya kazandı

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen ve 677 sporcunun katıldığı Okullar Arası Wushu Kung-fu İstanbul İl Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi sporcuları büyük bir başarıya imza attı.

17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:24
Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı 20 madalya kazandı

Sporcular, 9'u altın, 4'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Okullar Arası Wushu Kung-fu İstanbul İl Şampiyonası, 09-12 Mart tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlendi. 677 sporcunun yer aldığı turnuvaya Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı da 33 öğrenciyle katıldı. 3 gün süren müsabakalarda Bağcılar Belediyesi sporcuları zorlu rakiplerine karşı ter döktü.

Başarılarını uluslararası platformlara taşıyacaklar

Organizasyonun sonunda Bağcılarlı sporcular, kendi branşlarında büyük başarı gösterdi. Sporculardan 9'u il birincisi olarak altın, 4'ü il ikincisi olarak gümüş, 7'si de üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 20 madalyayla dönen öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Göğsümüzü kabartan Wushu Kung-fu takımımızla gurur duyuyorum. Onların bu başarılarını ileride uluslararası platforma taşıyacaklarına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

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