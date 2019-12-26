Bağcılar Belediyesinden Enerji Kimlik Belgesi alacaklara kolaylık

Bağcılar Belediyesi, binaların alım, satım, kiraya verme işlemlerinde bulunması zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi (EKB) için vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarının telefonla ve yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi ve belge konusunda her türlü yardımı verdiği belirtildi.

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe gireceği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni yapılacak olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) beyan edilmesi zorunlu oluyor. Bu kimlik kartı olmayan binaların alım, satım ve kiraya verme işlemleri yapılamayacak. Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A'dan G'ye kadar tasnif edildi. 2011'den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011'den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor. Enerji kimlik belgesi değerlendirmesinde 2011 öncesi yapılar mevcut bina, 2011 yılı sonrası yapılar ise yeni bina olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının https://beptr.csb.gov.tr adresinden EKB sorgulaması yaparak mevcut ve yeni binaların işlemlerini yapacak yetkili firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilecek."

Belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl olacak

Açıklamada, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen Enerji Kimlik Belgesiyle binaların enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgilerin belirleneceği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji israfını önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalar sonrası alınacak belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl olacak. Son başvuru tarihine sayılı günler kala Enerji Kimlik Belgesini almak isteyenler yoğunluk oluşturuyor. Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de bu aşamada ilçe sakinlerine yardım etmek için kolları sıvardı. Müdürlük çalışanları, telefonlara arayanları bilgilendirirken belediyeye gelenlere de Enerji Kimlik Belgesi için gerekli olan mimari proje ve ruhsat evraklarını kendilerine en kısa sürede veriyor."

Kaynak: AA