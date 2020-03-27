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Bağcılar Belediyesinden termal kameralı önlem

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının semptomlarından biri olan yüksek ateş belirtisini tespit etmek amacıyla belediyenin giriş kapısına termal kamera koydu.

27.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:44
Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının semptomlarından biri olan yüksek ateş belirtisini tespit etmek amacıyla belediyenin giriş kapısına termal kamera koydu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından bazı belediyelerin de kapılarına vücut ısısını ölçen termal kamera koydukları hatırlatıldı.
Koronavirüs salgınına karşı belediye binasının giriş kapısına termal kamera konulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Güvenlik görevlileri vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra belediyeye girişlere izin veriyor. Vücut sıcaklıkları 37,5 derece ve üzerinde olanlar belediye sağlık görevlilerince bilgilendirilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Tedbirler çerçevesinde ayrıca belediyeye girene maske verilip, el dezenfektanı kullandırılıyor. Vatandaşlar birimlerde 1-2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak işlemlerini yaptırıyor."
Açıklamada, Vefa İletişim Merkezi aracılığı ile Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne yapılan müracaatlar üzerine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sağlık derecesine göre belediye ambulansı veya görev araçları ile hastaneye ulaştırıldıkları, işlemlerinin ardından tekrar evlerine götürüldükleri kaydedildi.
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Bağcılar Belediyesinden termal kameralı önlem

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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Bağcılar Belediyesinden termal kameralı önlem

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