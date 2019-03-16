Bağcılar Belediyesinin Kekemelik Kursu İsveç'te Yaşayan Aileye Umut Oldu

Kaynak: İHA

İstanbul Bağcılar Belediyesi tarafından verilen kekemelik kursu, İsveç'te yaşayan bir aileye umut oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya ulaşan Nevzat Jusufoski, "Doğuştan kekeme olan 12 yaşındaki oğluma İsveç'te bir çözüm bulamadım. Sizin kekemelikteki başarınızı duydum" deyip yardım istedi. Bu isteğe duyarsız kalmayan Çağırıcı, "Merak etmeyin, inşallah 3 ayda kekemeliği yenecek" diyerek aileyi Türkiye'ye davet etti.İsveç'te şoförlük yapan Nevzat Jusufoski, internette gördüğü "3 aylık eğitimle Bağcılar'da 2 bin 350 kişi kekemelikten kurtuldu" haberi üzerine sosyal medyadan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya mesaj attı. Jusufoski, gönderdiği mesajda "12 yaşındaki oğlum doğuştan kekeme. İsveç'te bulunan yerlerde terapi aldı ancak bir sonuç alamadık. Belediyenizin açmış olduğu kursun başarısını duydum ve çok sevindim. Öğrendiğime göre bu hizmet sadece belediyeniz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlara yönelikmiş. Bize de yardımcı olur musunuz?" ifadelerini kullandı.""Belediyenizin açtığı kursa katılmak istiyoruz ancak Türk vatandaşı değiliz"Mesajı okuyan Başkan Çağırıcı, telefonla Nevzat Jusufoski'yle irtibata geçti. Görüntülü telefon görüşmesinde karşısında Başkan Çağırıcı'yı gören Jusufoski, çok heyecanlandı. İsveç'te Bağcılar'dakine benzer bir hizmet bulamadığını söyleyen Jusufoski, "Makedonya Türklerindeniz. 10 yıldır burada yaşıyoruz. Özelde tedavi yaptırdık ama bir sonuç alamadık. Çünkü burada mevcut durumunuzu kabullendirmeye yönelik bir uygulama var. Psikolojik olarak kekeme olduğunuzu ve bununla yaşamanız gerektiğini öğretiyorlar. Ancak sizin orada yaptığınız tedaviye yönelik. Belediyenizin açtığı kursa katılmak istiyoruz fakat biz Türk vatandaşı değiliz" dedi."Ayrım yapmadan herkese el uzatmak bizim insanlık görevimiz"Jusufoski'yi dinleyen Çağırıcı, umut arayışındaki babaya ve konuşma hasreti çeken Hamza'ya sevindirici haberi verdi. Çağırıcı, "Türk vatandaşı olmamanız sorun değil. Hiçbir kimlik gözetmeden ve ayrım yapmadan herkese el uzatmak bizim insanlık görevimiz. Bizim kurslarımız devam ediyor. Eğitim dönemlerimizden uygun olana katılabilirsiniz. İnanıyorum ki 3 ay içinde Hamza'nın kekemelik problemi sona erecek" diyerek aileyi İstanbul'a davet etti.Konuşmaları dinleyen ve duygulanan Hamza, Başkan Çağırıcı'ya teşekkür etti. Hamza okul tatile girdiği yaz mevsiminde eğitim için Bağcılar'a geleceğini söyledi.Sosyal hayatta kekemelikleri sebebiyle engel yaşayan her yaştan vatandaşa Bağcılar Belediyesi tarafından Konuşma Bozuklukları Eğitimi veriliyor. 3 ay gibi kısa bir zaman dilimini kapsayan eğitimin ardından kekeme olarak kursa başlayan kursiyerler, hızlı ve akıcı konuşmaya başlıyor. 2013 yılından bugüne kadar bu programa katılan 2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu. - İSTANBUL