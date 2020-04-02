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Bağcılar'da 10 araçlık zincirleme trafik kazası

Bağcılar'da 10 araçlık zincirleme trafik kazası Meydana gelen zincirleme kazada şans eseri kimse yaralanmadı Bağcılar'da 03 Karayolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

02.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:33
Bağcılar 'da 10 araçlık zincirleme trafik kazası
Meydana gelen zincirleme kazada şans eseri kimse yaralanmadı
İSTANBUL - Bağcılar'da 03 Karayolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, akşam saatlerinde 100 yıl köprüsü 03 Karayolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde yaşanan küçük çaplı kazayı fark eden sürücüler ani fren yapınca araçlar birbirine girdi. Yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasıyla birlikte 10 araç duramayarak arka arkaya vurdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazaya karışan Ticari Taksi şoförü Mahsun Güneş, "Ön tarafında kaza olmuştu. Fark ettik yavaşladık. Arkadan bir araç vurdu bana bende kamyona takıldım ondan sonra duvara çarptım. Emniyet kemerim takılı olmasa, can güvenliğim yok. Çok şükür ki emniyet kemerim vardı" dedi.
Kaza sonucu yolda trafik kısa süreliğine aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiği normale döndü. Bağcılar’da 10 araçlık zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, Aksaray, 3. Sayfa

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Bağcılar'da 10 araçlık zincirleme trafik kazası
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