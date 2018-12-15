Bağcılar'da "11. Geleneksel Hamsi Şöleni"

Bağcılar
'da düzenlenen "11. Geleneksel Hamsi Şöleni"nde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.
İlçede bu yıl 11.'si düzenlenen etkinlik, Kirazlı
Metro İstasyonu otoparkında yapıldı. Bağcılar Belediyesi
ile Bağcılar Trabzonlular Derneği'nin organize ettiği etkinlikte alana kurulan ızgaralarda pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölende yaklaşık 5 ton hamsi pişirilirken, ayrıca helva ikramında da bulunuldu.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
da vatandaşlara hamsi ikram etti.
İlçede benzer etkinliklerin aralıklarla yapıldığını kaydeden Çağırıcı, "Biz millet olarak kültürüyle, geleneğiyle yaşayan bir topluluğuz. Bağcılar'da 42 yıldır yaşayan birisi olarak her yöreden dostlukların, kardeşliklerin olduğuna burada canlı şahitlik ettik. Bağcılar'da yaşayan tüm yöredeki hemşehrilerimizle birlikte bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikler inşallah yeni dostlukların ve kardeşliklerin oluşmasına vesile olur diye temenni ediyorum." şeklinde konuştu.
Kirazlı,Bağcılar
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:04