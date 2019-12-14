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Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

BAĞCILAR'da 15 katlı apartmanın on birinci katındaki dairede yaşayan ve Gülşen Aydın'ın (43), cam temizliği yaparken aşağıya düştüğü ileri sürüldü.

14.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:22
BAĞCILAR'da 15 katlı apartmanın on birinci katındaki dairede yaşayan ve Gülşen 'ın (43), cam temizliği yaparken aşağıya düştüğü ileri sürüldü. Apartmanın giriş kapısına düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Fatih mahallesinde1835 Sokakta bulunan 15 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, on birinci kattaki dairede oturan Gülşen Aydın, camları temizlerken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Binanın giriş kapısına düşen Gülşen Aydın ağır yaralandı. Aydın'ın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan polis ekipleri de olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. , dairede ve site içerisinde detaylı olay yeri çalışması yapılırken, çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi aldı. Ekipler, sitenin güvenlik kamera görüntülerini de incelerken, çalışmaların hastanede devam edeceği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Polis, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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