Haberler» Güncel» Haber

Bağcılar'da 2 bina boşaltıldı

Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılarak mühürlendi.

24.08.2019 20:09
Bağcılar'da 2 bina boşaltıldı
Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılarak mühürlendi.
Alınan bilgiye göre Bağcılar Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 1757. sokakta bulunan bitişik iki binanın kolonlarından birisi patladı.
Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binada yaşayanları dışarı çıkararak bina çevresini emniyete aldı.
Boşaltılan binadan alınan beton örnekleri incelenerek binayla ilgili nihai karar verilecek.
Bina sakinlerini bazıları yakınlarına giderken bir kısmı civardaki otellere yönlendirildi.
Binada iki dükkan ve 20'den fazla daire bulunuyor.
Bağcılar'da 2 bina boşaltıldı

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46   Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü
20:46   "Pilav ve Organik Domates Şenliği"
20:46   ABD'den "Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor" uyarısı
20:46   Emine Bulut cinayetini öven Boşanmış Mağdur Babalar Derneği başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
20:45   Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
20:44   GAZİANTEP Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı
20:43   Güvercin tutkunları bir araya geldi