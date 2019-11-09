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BAĞCILAR'DA 2 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI

Bağcılar'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı.

09.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:26BAĞCILAR'DA 2 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI
'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan inşaat şirketine ait konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm konteyneri sardı. Alevler kısa sürede yanındaki konteynere de sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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