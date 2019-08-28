30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla kutlandı. Programda Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü üyesi işitme, süreğen, fiziksel, zihinsel ve görme engelli 5 öğrenci, "Zafer Dalışı" adı altında suya aletli dalış gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından "Zafer Dalışı" etkinliği düzenledi. Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Beykoz Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda bir araya geldi. Görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 genç, kurbağa adamlar ve 1. Sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel eşliğinde iskeleden suya tüplü dalış gerçekleştirdi. Boğazın derinliklerine inen engelliler, su yüzüne çıktığında meşaleler yakıp Türk Bayrağı açtı. Programın sonunda günün anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifika verildi.

"SUYUN ALTI ENGELLERİN OLMADIĞI BAMBAŞKA BİR DÜNYA"

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir dalış gerçekleştireceklerini söyleyen Görme Engelli Hamza Demir, şunları dile getirdi:

"Bu dalışın manevi anlamı çok yüksek. Suyun altı engellerin olmadığı bambaşka bir dünya. Herkesin eşit olduğu, erişilebilir bir dünya. Buna 30 Ağustos gibi manevi bir değer eklendiği zaman bizim için bu dalışın tadı bir başka olacak. Suyun altında bayrak açacağız. 30 Ağustos yıllar önce bizim bayrağımızı yere indirmek için açılan bir savaşın sonucudur. Biz yıllar önce bayrağımızı yeryüzünde sallandırma savaşını kazandık. Bugün de dünyaya vermek istediğimiz mesaj suyun altında da bu bayrağı açmaya hak kazandığımızdır."

Zihinsel Engelli Diren Demircan yapacağı dalış için çok heyecanlı olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez yapacağı dalışın 30 Ağustos gününde olmasının ayrıca gurur verici olduğunu belirten engelli Metehan Ergün, arkadaşlarıyla birlikte su altında Türk Bayrağı açacağını ve bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.

"ONLARIN GÖZLERİNDE ENGELLERİ BAŞARMA AZMİ VAR"

Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Albay Niyazi Uğur, yapılan programla ilgili, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü münasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir faaliyetinde engelli arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onların gözlerinden okunan engellere karşı başarma azmi yaptığımız faaliyetler konusunda bizleri daha da güçlendiriyor. Burada birlikte olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bizler burada var olduğumuz sürece üzerimizde oynanan oyunların hiçbirine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK TARİHİNDE 1071'DEN BU YANA BİRÇOK BAŞARI ELDE EDİLDİ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise 30 Ağustos Zaferi ile ilgili, "Ağustos ayı tarihimize baktığımızda zaferlerle dolu bir ayımız. 1071'den başlayan süreçte 30 Ağustos'la birlikte Türk tarihinde birçok başarılar elde edilmiş. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak bugün Engelliler Sarayı'ndaki Su Altı ve Su Üstü Sporları kulübümüzle birlikte farklı bir etkinliğe imza atıyoruz. Bizlere bu ülkeyi vatan kılan; kanlarıyla canlarıyla bizlere burayı emanet eden tüm şehitlerimizi de bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler şehitleriyle ve gazileriyle yaşayan bir topluluğuz. Onları asla unutmadık unutmayacağız" şeklinde konuştu.