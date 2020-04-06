Bağcılar’da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de 547 can alan koronavirüs salgını kapsamında İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde 4 bina karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4 mahalledeki 4 binada ikamet edenlerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından binalarda karantina uygulandığı açıklandı.

BİNA GİRİŞLERİ ŞERİTLE KAPATILDI

Bu kapsamda Bağcılar Merkez Mahallesi 737. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş çıkışları da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şerit ile kapatıldı. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise gönüller tarafından karşılanmaya başlandığı öğrenildi.

"HER DAİREDE VAKA OLDUĞUNU DUYUYORUM"

Mahalle sakinlerinden Murat Başaran tedirgin olduklarını ifade ederek binadan her dairede bir vaka olduğunun söylendiğini ifade etti.

BAKANLIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafındanyapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar , Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 5 Nisan'da 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi. Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA