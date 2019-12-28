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BAĞCILAR'DA 4 KATLİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

28.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:52 BAĞCILAR'DA 4 KATLİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA 

'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. 

Yangın Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 690. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Bu sırada bina sakinleri de hemen aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binanın çatısında soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANDI

Yangın çıkan binanın alev alev yanması bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

Çatının alev alev yanması

genel ve detaylar

AKTÜEL

Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polisin önlemi

Sağlık ekiplerinin görüntüsü

Genel ve detaylar



Bağcılar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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