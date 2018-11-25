Bağcılar'da 46 Hafız, İcazet Belgesi Aldı

25 Kasım 2018 Pazar 11:09



25 Kasım 2018 Pazar 11:09

Bağcılar'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavı geçen 46 öğrenci, Bağcılar Merkez Camii'nde düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, tek tek tebrik ettiği hafızları ve onları yetiştiren hocaları altınla ödüllendirdi.Bağcılar'da hafızların taçlandırıldığı 4. Geleneksel Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Bağcılar Merkez Camii'nde gerçekleşen programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Caminin alt ve üst katları tamamen dolarken bazı vatandaşlar töreni dışarıya kurulan ses sisteminden takip etti.Hafızlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı sınavı geçerek hafızlık belgesini almayı hak eden 46 öğrenci, salavatlar eşliğinde camiye girdi. Kendileri için kurulan sahnede yerlerini alan 46 hafız sırayla Kur'an-ı Kerim okudu. Reis'ül Kurra vekili Mustafa Demirkan'ın duasının ardından hafızlar icazet belgelerini aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, icazetlerini alan hafızları ve hocalarını tek tek tebrik edip onlara altın hediye etti.Törende yaptığı konuşmada hafızları tebrik eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Muslu, "Hafız kardeşlerimizin hafızlıklarından sonra inşallah Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajları alarak yaşadıkları toplumda çevrelerine güzel örnekler olacaklar. Bunu ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Hafızlık müessesi önemli bir müessesedir. Bu müessesenin yaşatılması ancak fedakar hocalarımızın gayretleri ve hayırseverlerimizin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi."Müslüman için gurur duyulacak ve övünülecek konuların başında geliyor"İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ise "Ne mutlu ki bugün burada hafız kardeşlerimizin icazet merasimlerine şahitlik ediyoruz. Hafızların ailesinden biri veya yakını olarak burada bulunmak bir Müslüman için gurur duyulacak ve övünülecek konuların başında geliyor. Sizleri tebrik ediyorum. Böyle çocuklar yetiştirdiğiniz için sizinle gurur duyuyorum" diye konuştu.AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Rabbim Kur'an'ın hafızı olduğunuz gibi Kur'an'ın muhafızı eylesin. Kur'an'a hizmet eden ve Kur'an öğreten herkesten Allah razı olsun" derken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi:"Bu güzellikleri bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum ve şükrediyorum Rabbim şefaatine bizleri nail eylesin. Rabbim vatanına milletine İslam'a hizmet edecek güzel nesilleri yetiştirmesinde sizleri vesile kılsın diyorum."İcazet merasimine İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, Şeyh'ul Kurra Hüseyin Harputoğlu, Bağcılar Belediyesi meclis üyeleri, ilçede görevli din görevlileri, hafızların yakınları ve vatandaşlar da katıldı. - İSTANBUL