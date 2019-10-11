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Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı Sokağa dökülen vatandaşlar korku içinde söndürme çalışmalarını izlediİSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı.

11.10.2019 19:56
Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
Sokağa dökülen vatandaşlar korku içinde söndürme çalışmalarını izledi
İSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. Vatandaşların korku içinde sokağa döküldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1094. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangının büyümesini önlemek için kontrollü bir şekilde söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar korku içinde söndürme çalışmalarını izledi.
Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Korkutan çatı yangını cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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