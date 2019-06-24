24.06.2019 17:16
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Bağcılar'da 5 katlı binada yangın

Bağcılar'da 5 katlı binada yangın -Meraklı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yangını izlediİSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar 'da 5 katlı binada yangın
-Meraklı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yangını izledi
İSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre Mahmutbey Mahallesi 2602 Sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahalleden panik yaşanmasında neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bakırköy , Kocasinan ve Sefaköy itfaiye grupları sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu.Bağcılar'da 5 katlı binada yangın
Kaynak: İHA
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