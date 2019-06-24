Bağcılar
'da 5 katlı binada yangın-Meraklı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yangını izledi
İSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre Mahmutbey
Mahallesi 2602 Sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahalleden panik yaşanmasında neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bakırköy
, Kocasinan
ve Sefaköy
itfaiye grupları sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu.