Bağcılar'da 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı

Bağcılar Belediyesi ve AFAD 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında ilkokul öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte bir deprem tatbikatı yaptı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin aktif rol aldığı tatbikatta AFAD ekipleri depremde karşılaşılacak risklerle nasıl mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.

Deprem Haftası sebebiyle farkındalık yaratmak isteyen Bağcılar Belediyesi'nin, BAĞKUT, AFAD ve YARKUR'un katılımıyla İnönü İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdiği tatbikat renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Merkezli 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anonsunun ardından öğrenciler sınıf öğretmenleri liderliğinde okuldan çıkışlara başladı. Üst katlarda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER ÜÇÜNCÜ KATTAN YATAY SİSTEMLE AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

Depreme okula yakalanma durumunda neler yapacakları konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından senaryo gereği 7 büyüklüğündeki deprem tatbikatı yapıldı. İlk olarak alarm çaldı ve İstanbul merkezli 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anons edildi. Alarm sesiyle birlikte okulda hareketli dakikalar yaşandı. Sarsıntının bitmesinin ardından "Tahliyeye başla" komutunu duyan öğrenciler sınıf öğretmenleri liderliğinde okuldan çıkış yaptılar.

Senaryo gereği deprem sonrası öğrenciler, panik halinde koşuştururken, sağlık görevlileri ve arama kurtarma ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. BAĞKUT, AFAD ve YARKUR ekipleri, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altında kalanlar için gözle, sesle ve dinleme cihazlarıyla arama yapıldı. Okulun en üst katında mahsur kalan öğrenciler, sedyelere bağlanarak yatay ve dikey sistemle aşağı indirildi. Üçüncü katta mahsur kalan öğrenciler yatay sistemle aşağıya indirilirken, moloz yığınları altında kalan öğrenciler eğitimli köpekler tarafından bulunarak kurtarıldı.

Öte yandan itfaiye ekipleri de okul bahçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Oluşturulan kriz masasıyla da yetkililer ve vatandaşlar bilgilendirildi.

"DEPREM GERÇEK VE BUNA HAZIR OLMALIYIZ"

Tatbikatların deprem bilincinin oluşması adına çok önemli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Deprem bir gerçek ve buna her zaman hazır olmalıyız. Biz başta kentsel dönüşümle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür. O yüzden tedbir her şeyin başında gelir. Vatandaşın kendi bireysel anlamda bilinçlenmesi ve kurtarma ekiplerinin de bilinçlenmesi adına tatbikatlar çok önemli. Burada yaptığımız tatbikatı başarıyla tamamladığımızı görüyoruz. Çocuklar okulda nasıl davranacaklarını öğrendiler. Her öğrenci bir aile demektir. Tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği tatbikata Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve veliler de katıldı.