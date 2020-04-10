BAĞCILAR'DA AÇIK KAFEDE TOPLANAN 6 KİŞİYE 19 BİN 80 TL İDARİ PARA CEZASI
Haber: Ali ABLAY / İSTANBUL DHA Bağcılar'da bekçilerin yaptığı koronavirüs ile ilgili denetimlerde gece saatlerinde açık olan bir kafede bulunan 6 kişiye toplam 19 bin 80 TL idari para cezası kesildi.
10.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:16
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlerde 8 Nisan günü, saat 23.50 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bir kafenin kanuna aykırı bir şekilde açık olduğu belirlendi. Kafede bulunan 6 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan toplamda 19 bin 80 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: DHA