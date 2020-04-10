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BAĞCILAR'DA AÇIK KAFEDE TOPLANAN 6 KİŞİYE 19 BİN 80 TL İDARİ PARA CEZASI

Haber: Ali ABLAY / İSTANBUL DHA Bağcılar'da bekçilerin yaptığı koronavirüs ile ilgili denetimlerde gece saatlerinde açık olan bir kafede bulunan 6 kişiye toplam 19 bin 80 TL idari para cezası kesildi.

10.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:16
Haber: Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA Bağcılar 'da bekçilerin yaptığı koronavirüs ile ilgili denetimlerde gece saatlerinde açık olan bir kafede bulunan 6 kişiye toplam 19 bin 80 TL idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlerde 8 Nisan günü, saat 23.50 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bir kafenin kanuna aykırı bir şekilde açık olduğu belirlendi. Kafede bulunan 6 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan toplamda 19 bin 80 TL idari para cezası kesildi. BAĞCILAR’DA AÇIK KAFEDE TOPLANAN 6 KİŞİYE 19 BİN 80 TL İDARİ PARA CEZASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, DHA, Güncel
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