Bağcılar'da Akaryakıt İstasyonunda Soygun

- Akaryakıt istasyonunda soygunEkiplerin benzinlikte çalışanlardan bilgi almasıEkiplerin çelik para kasasının çalındığı kısımda inceleme yapmasıEkiplerin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi Bağcılar
'da akaryakıt istasyonunda soygun-Hırsızlar çelik kasayı çalarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştıBağcılar'da bir akaryakıt istasyonuna giren hırsızlar çelik para kasasını çaldı.
İstasyon Caddesi'nde bulunan bir benzinliğe giren silahlı ve maskeli 5 hırsız, iş yeri çalışanını tehdit ederek etkisiz hale getirdikten sonra çelik para kasasını çaldı. Hırsızlar, kasayı geldikleri beyaz renkli otomobile yükleyip olay yerinden uzaklaştı.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, olay yerinde delil çalışması yaptı.
Çelik para kasasıyla kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bağcılar
14 Aralık 2018 Cuma 07:07