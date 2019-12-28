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Bağcılar'da alkollü sürücü park halindeki motosikleti ezdi

Bağcılar Batışehir'de alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobil, önce park halindeki motosikleti ezdi ardından çöp konteynırlarını devirdi.

28.12.2019 04:21 | Son Güncelleme: 28.12.2019 04:26 Bağcılar'da alkollü sürücü park halindeki motosikleti ezdi
Batışehir'de alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobil, önce park halindeki motosikleti ezdi ardından çöp konteynırlarını devirdi.

Kaza, saat 02.30 sularında Bağcılar Batışehir Caddesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen T.K, idaresindeki 34 AN 1540 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce pak halindeki kurye motosikletini altına alarak sürekledi, ardından yeraltı çöp konteynırlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp konteynırları ise park halindeki başka otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri, testten sonra 0.59 promil alkollü çıkan sürücüyü gözaltına alarak karakola götürdü. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü o sırada sipariş getiren kurye motosiklet sürücüsünün orda olmaması faciayı önledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Bağcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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