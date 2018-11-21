Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:13



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:13

Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladıİSTANBUL - Bağcılar'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borularda çıkan alevler çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Sokağa gaz akımının vanadan kapatılması ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 binada hafif çaplı hasar meydana geldi. Olay Bağcılar Yenigün Mahallesi 620 Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alt yapı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle biranda alevler yükselmeye başladı. Alevler çevredeki 3 binaya sirayet ederek hafif şekilde hasar oluşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Çalışma yapıldığı sırada sokağın kapalı olması herhangi bir yaralanmayı önledi.Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldüAlevli yanmadan dolayı paniğe kapılan vatandaşlar evlerinin doğalgaz vanalarını kapatarak sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar ise olay anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Yapılan müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.